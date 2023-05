Arriva Rog Ally: il pc portatile contender dello Steam Deck

Republic of gamers (Rog) è un brand della Asus specializzato in supporti per videogiochi. L’azienda ha appena lanciato il suo ultimo prodotto: Rog Ally, un pc portatile che punta a competere con lo Steam Deck, e si preannuncia tra le piattaforme più versatili per quanto riguarda il gaming mobile. Il computer uscirà in Italia il 13 giugno. Grazie al software Armoury crate Se questo computer portatile permette agli utenti di sfruttare senza restrizioni tutti i portali di gioco: da Steam a Battle.net. Da Ally si potrà accedere perfino all’Xbox game pass. Per quanto riguarda la competitività, Rog Ally è obiettivamente migliore di Steam Deck sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, la piattaforma di Asus è più compatta rispetto al contender di Steam. Anche sul peso, Ally vince il confronto: 608 grammi, 61 in meno rispetto a Deck, che ne pesa 669. Confrontando le specifiche tecniche invece, a parità di versione, il pc di Rog ha il 150 per cento in più di potenza di elaborazione rispetto al cugino di casa Steam.

Il plus principale che offre Rog Ally rispetto ai contender è la possibilità di sfruttare la maggior parte dei client presenti su un qualsiasi pc desktop o laptop tradizionale. Steam Deck, per esempio, è compatibile solo con Steam, non permettendo di giocare ai titoli presenti sulle altre piattaforme. Tutti i videogiochi presenti nei servizi Battle.net, Ea app, Epic game store, GeForce Now, Gog, Steam, Ubisoft+ e Xbox game pass saranno compatibili con il pc portatile di Asus. C’è da dire che alcuni giochi gireranno meglio di altri, naturalmente, per via della memoria occupata e della “pesantezza” di alcuni titoli, ma il fatto che Ally si basi su Windows, non dovrebbe creare grossi problemi per alcun videogioco. Per ultimo, ma non di importanza, il prezzo: Rog Ally verrà venduto di listino a 799 euro. Un prezzo estremamente competitivo, considerando che a parità di memoria, lo Steam Deck – che offre un ottavo dei servizi di Ally – costa circa 100 euro in meno.

Infine, il pc portatile di Asus ha a disposizione 512 Gigabyte di spazio, espandibili con una micro sd. Il consiglio è quello di sfruttare la memoria esterna come “magazzino” di giochi, da spostare sulla memoria rigida nel momento del bisogno. La batteria di Rog Ally ha una capacità di 40 Wattora. A parità di specifiche con Steam Deck, però, il gioiellino di Asus offre prestazioni decisamente più elevate. Per fare un esempio: si potrà giocare per circa mezz’ora a titoli “colossali” come Elden Ring, mentre giochi più leggeri – magari in 2d – potranno girare anche per due ore di fila.

Aggiornato il 13 maggio 2023 alle ore 09:34