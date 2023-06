Opera svela “One”: il primo browser con l’Ai integrata

Opera One è il nuovo aggiornamento del browser di Opera Software, che è stato reso disponibile per tutti gli utenti. Questo nuovo motore di ricerca, scaricabile da oggi, è il primo nella storia del web con una soluzione di intelligenza artificiale integrata, chiamata Aria. Gli utenti possono accedere gratuitamente al chatbot basato sulla tecnologia di Chatgpt sviluppata da OpenAi, che ha collaborato con Opera Software per questo nuovo browser. Chiunque voglia dialogare con Aria, dovrà solamente cliccare sull’icona dell’Ai, che si trova sulla barra laterale della pagina iniziale di One, appena sopra i “preferiti”.

Aria risponde alle domande dei navigatori, può generare codici informatici e cercare contenuti online. “Come persone attente all’innovazione dei browser, abbiamo ritenuto opportuno ripensare il ruolo del nostro browser alla luce dei recenti sviluppi nel settore dell’Intelligenza artificiale. A differenza di altre aziende produttrici, Opera non ha semplicemente aggiunto servizi di intelligenza artificiale al suo browser ma ci siamo seduti intorno al tavolo per riprogettare il software e incentrarlo sull’Ai”, ha spiegato Joanna Czajka, product director di Opera.

Aria è stata programmata per accedere a una vasta base di conoscenze online, tra cui: siti web, blog, forum e altro ancora, per fornire risposte accurate e aggiornate alle domande degli utenti. Inoltre, l’Intelligenza artificale di Opera One è disponibile su molteplici piattaforme, tra cui desktop e mobile. In questo modo gli utenti possono fruirne ovunque si trovino.

One punta anche a ripulire il disordine delle schede con una funzione che chiama “tab islands”. Grazie a questo nuovo modo di vedere la navigazione online, vengono raggruppate le pagine “simili” in macro-categorie, ad esempio: siti di hotel, ristoranti e viaggi. Per adesso, Opera One è disponibile per Windows, Mac e Linux. È prevista anche la versione per smartphone iOS e Android, ma verrà lanciata più avanti.

Aggiornato il 20 giugno 2023 alle ore 15:07