Mortal Kombat 1: un nuovo inizio con nuovi protagonisti

Il prossimo capitolo di Mortal Kombat, una delle saghe di videogiochi picchiaduro più famose e longeve al mondo, ha una trama che riparte da zero. La Warner Bros. Games ha annunciato con un nuovo trailer Mortal Kombat 1, il 12esimo capitolo della serie, annunciando anche due nuovi personaggi – Smoke e Rain – che si uniscono all’ampio roster dei lottatori disponibili nel videogame sviluppato da NetherRealm Studios. In occasione del reboot del gioco del 1992 – allora disponibile per il Sega Mega Drive e per il Super Nintendo – la storia della campagna è stata re-immaginata totalmente. Il video di lancio mostra Scorpion e Sub-Zero (due guerrieri storici della saga) intenti a realizzare gli scopi del Lin Kuei, il clan di assassini di cui fanno parte, e presenta Smoke, un altro accolito dell’antico clan di guerrieri. Il nuovo personaggio giocabile sembrerebbe avere particolari competenze nella furtività e nella magia pratica. Come per i suoi “colleghi”, la missione del nuovo arrivato in Mortal Kombat 1 è quella di difendere il Regno della Terra.

Il trailer offre un primo sguardo a Rain, l’alto mago del Regno Esterno. Il personaggio è un esperto di magia acquatica, che ha affinato con l’allenamento fino a renderla l’arma più letale del suo arsenale. Ora, il nuovo protagonista del videogioco spera di scoprire gli incantesimi più potenti e oscuri del mondo di Mortal Kombat. Nel video promozionale è possibile scorgere anche i nuovi combattenti Kameo – ovvero personaggi che vengono scelti dal giocatore per aiutare nello scontro il combattente principale – Sektor, Cyrax, Frost e Scorpion. Il gioco offre un ampio cast di leggendari lottatori con un passato completamente riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain e altri ancora, uniti a una schiera separata di lottatori Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

L’uscita di Mortal Kombat 1 è prevista per il 19 settembre 2023, sulle principali console (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) e Pc (su Steam ed Epic games store). Per chiunque preordinerà il nuovo capitolo della serie verrà incluso nel gioco Shang Tsung come personaggio giocabile. E infine, chi preordinerà il gioco per le console di Sony e Microsoft avrà accesso alla beta di Mortal Kombat 1, disponibile da agosto.

Aggiornato il 07 luglio 2023 alle ore 16:19