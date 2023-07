Dopo gli Usa, TikTok apre i dati ai ricercatori europei

La piattaforma di video sharing cinese estende l’accesso ai ricercatori europei della sua ResearchApi. TikTok include anche l’interfaccia di programmazione e rende disponibili nuovi strumenti di trasparenza per i contenuti commerciali. “Questi strumenti sono pensati per migliorare la trasparenza riguardo ai contenuti sulla piattaforma e progettati sulla base dei suggerimenti di esperti e utenti”, dice la società. La Research Api, è già a disposizione dei ricercatori universitari negli Stati Uniti “per rendere più semplici le ricerche indipendenti sulla nostra piattaforma, ora – aggiunge la società – siamo pronti ad ampliare l’iniziativa ai ricercatori in Europa, sempre senza scopo di lucro, potranno fare richiesta a partire dalle prossime settimane”. Con l’occasione TikTok introdudce il Lab Access (strumento che abilita fino a 10 ricercatori a lavorare insieme su un progetto di ricerca condiviso); per accedere è necessario che ogni ricercatore abbia il proprio account TikTok for Developers e si trovi negli Stati Uniti o in Europa.

La piattaforma apre anche la Commercial Content Library, un database dove è possibile fare ricerche sulle informazioni riguardanti gli annunci a pagamento e i loro metadati (le date di pubblicazione, i parametri di targetizzazione come età e genere, numero di utenti ai quali sono stati presentati). TikTok, inoltre, afferma di essere impegnata “a impedire a utenti fraudolenti di utilizzare in modo improprio i dati, chiunque può accedere alla Commercial Content Library, ma al momento sono disponibili solo i dati dall’Europa. Per il futuro – conclude – prevediamo di includere un maggior numero di dati sui contenuti pubblicitari da più Paesi”. La library contiene pure informazioni di natura commerciale, come ad esempio gli annunci con l’etichetta di una partnership a pagamento o promozionale come i contenuti che promuovono un brand, un prodotto o un servizio.

Aggiornato il 20 luglio 2023 alle ore 13:35