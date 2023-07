Il nuovo Twitter di Musk: cambia anche il logo

L’aria di cambiamento già stava soffiando da diversi giorni. Elon Musk, il proprietario di Twitter, è anche uno degli utenti più attivi: non c’è giorno che passi senza leggere un annuncio del Ceo sulla sua stessa piattaforma, più o meno importante che sia. Uno degli ultimi tweet di domenica recita: “Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo”. Il post è stato visto da oltre 15 milioni di utenti. Ed è così che, quasi su due piedi, a 17 anni dalla fondazione Twitter è stato abbandonato l’iconico logo dell’uccellino blu, manovra che fa parte del disegno più grande di rinnovamento che Musk ha in progetto per la piattaforma social. Poi, la lettera X al multimiliardario piace tanto: la Model X è uno dei modelli di punta della Tesla, la sua compagnia automobilistica; Space X è la società da lui fondata che si occupa di esplorazione spaziale e infine XAi, la sua startup dedicata all’intelligenza artificiale.

Ma il cambio d’immagine di Twitter è solo l’inizio di una rivoluzione molto più grande, nata dalla visione di Musk ma ispirata liberamente a WeChat, il social cinese. Dopo aver cambiato, pochi mesi fa, la ragione sociale di Twitter in “X Corp”, il piano annunciato dal multimiliardario è quello di tramutare la piattaforma da “semplice social network” a una “everything app”, come appunto è accaduto per l’app di messaggistica cinese, nel quale ora si possono perfino effettuare pagamenti e tanto altro ancora.

Per l’imprenditore sudafricano, che ha acquistato Twitter lo scorso anno per 44 miliardi di dollari, la piattaforma è un grosso banco di prova, sul quale testare il sentimento degli utenti e i suoi piani per una svolta tecnologica del mondo “social”. Solo pochi mesi fa, infatti, era comparsa la “spunta blu” per gli account a pagamento. Mentre lo scorso aprile per pochi giorni l’icona era stata sostituita dal cane Shiba Inu, simbolo della cryptomoneta Dogecoin.

Aggiornato il 24 luglio 2023 alle ore 13:23