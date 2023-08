Metaverso, Samsung potrebbe lanciare il suo visore entro l’estate

Un visore di Samsung potrebbe arrivare entro l’estate. Ma è possibile che l’azienda coreana voglia aspettare la risposta del pubblico al dispositivo di Apple prima di lanciare il proprio. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Samsung, Google e Qualcomm per progetti di realtà mista. L’obiettivo della partnership potrebbe portare presto al lancio di un visore da parte del colosso coreano. Un oggetto con il quale accedere sia a mondi di realtà virtuale che aumentata, per navigare in un nuovo Metaverso. Gli indizi arrivano direttamente da Tm Roh, a capo della divisione mobile di Samsung. “Il nostro piano non si limita al lancio di un singolo prodotto. Come per gli smartphone, stiamo dando vita a un ecosistema. Ci aspettiamo un annuncio in un futuro non troppo lontano” le parole che il presidente avrebbe rilasciato a margine dell’Unpacked 2023 di fine luglio, l’evento di presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli del gruppo. Le frasi sono state riprese da vari portali, tra cui Cnet. Roh ha affermato che il progetto con Google e Qualcomm “si sta muovendo come previsto”. Parlando più in generale della realtà mista, ha sottolineato che ci sono due strade per tale scenario: una collegata agli smartphone e un’altra che guarda allo sviluppo di un “ecosistema che può essere generato indipendentemente dalla realtà mista”. Quest’ultima categoria autonoma, che è l’approccio adottato da Apple e Meta con i visori Vision Pro e Quest Pro, potrebbe essere quello che si consoliderà a lungo termine.

Aggiornato il 03 agosto 2023 alle ore 16:49