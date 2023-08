Videogiochi, la prima stagione di “Diablo IV” è stata un flop

La prima stagione dell’attesissimo Diablo IV, l’ultimo capitolo dello storico videogioco di ruolo d’azione, ha scontentato quasi tutti, dagli ultimi arrivati ai fedelissimi della serie. La season, intitolata La stagione del maligno, sta lasciando l’amaro in bocca alla maggior parte dei giocatori. Molti utenti sono rimasti così delusi che hanno smesso completamente di giocare. Le lamentele principali riguardano diversi aspetti del videogame, tra cui: la creazione di nuovi personaggi per affrontare la modalità stagionale, oggetti poco utili, ma soprattutto contenuti e dinamiche monotone, per non parlare di un battle pass (ovvero un pacchetto extra acquistabile) che sembra solo un tentativo per sottrarre ulteriori soldi – Diablo IV da solo costa 69,99 euro – agli utenti. Di fronte a questa letterale tempesta di critiche, la Blizzard Entertainment ha fatto un passo indietro, aprendo una posizione importante nel suo organigramma aziendale: il ruolo di Lead season designer. L’annuncio della casa di produzione ha riacceso le speranze dei videogiocatori, che ora non aspettano altro che delle stagioni future degne della nomea della serie Diablo.

Ma il mea culpa della Blizzard potrebbe non bastare per ricucire le ferite di coloro i quali hanno aspettato il quarto capitolo della saga per “appena” nove anni, ovvero il tempo trascorso dall’uscita di Diablo III: Reaper of Souls. Secondo gli esperti, infatti, potrebbe passare almeno un anno (se non di più) prima che i cambiamenti significativi vengano apportati al videogioco. E come se non bastasse, l’elenco dei “problemi” del capitolo si allunga sempre di più: punti esperienza negativi ottenuti dal contenuto di gioco, opzioni di personalizzazione del personaggio non all’altezza dei principali competitor, spazio di inventario insufficiente e tanto altro ancora. L’azienda, per ora, sembra aver intrapreso la strada giusta e finalmente ascolterà le richieste degli utenti. Ma il tempo passa e Path of Exile 2 – la nemesi per eccellenza di Diablo – si avvicina inesorabilmente.

Aggiornato il 04 agosto 2023 alle ore 18:46