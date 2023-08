Gta VI, probabile uscita nel 2024

Visto che la Rockstar Games nasconde nel segreto più totale tutti gli sviluppi riguardanti il prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto (dal nome Gta VI), i fan di tutto il mondo devono tendere le orecchie per gli indizi “indiretti” riguardo all’attesissimo videogioco.

La Take-Two Interactive, casa che pubblica la serie di Gta, ha confermato di prevedere un significativo aumento dei propri ricavi per l’anno fiscale 2025, giustificando la teoria secondo cui Gta VI verrà rilasciato nel 2024. Il Ceo e presidente dell’azienda, Strauss Zelnick, nella conferenza sugli utili ha dichiarato che c’è fiducia: “Stiamo posizionando la nostra azienda per un punto di svolta significativo nell’anno fiscale 2025, che, riteniamo, includerà nuovi livelli record di performance operativa”.

L’anno fiscale 2025 comprende il periodo che va da aprile ’24 a marzo ’25. Ed è qui che sarebbe nascosta la data di lancio della “gallina dalle uova d’oro” di Take-Two, come confidato agli azionisti. L’azienda prevede di raggiungere un totale di otto miliardi di dollari di introiti per quel periodo. Un incremento notevole, se viene rapportato alla previsione dell’attuale anno fiscale, che si aggira attorno ai 5,5 miliardi di dollari, indicando un aumento di 2,5 miliardi per l’anno a venire.

Va detto però che nulla di tutto ciò è stato confermato né smentito dalla Take-Two e dalla Rockstar, facendo restare queste chiacchiere – appunto – delle chiacchiere. Ma se i sospetti dei fan e degli esperti fossero fondati, potremmo essere in primo luogo molto vicini all’annuncio ufficiale del nuovo capitolo della serie Gta.

Inoltre, si potrebbe prevedere il rilascio del gioco tra settembre e ottobre 2024. Guardando indietro alle esperienze passate, con le campagne pubblicitarie dei precedenti capitoli della saga di Rockstar Games, è probabile che l’annuncio ufficiale di Gta VI avvenga nell’ottobre prossimo, e che il gioco sarà disponibile sugli scaffali dei negozi circa 12 mesi dopo l’annuncio ufficiale.

Aggiornato il 10 agosto 2023 alle ore 16:39