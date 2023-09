Star Citizen, la chimera dei videogiochi

Dopo 10 anni di sviluppo e più di 600 milioni di dollari raccolti dagli investitori, la versione finale di Star Citizen è ancora lontana dall’essere pronta. La Cloud imperium games – gli sviluppatori del colossale videogioco – ha appena rilasciato una nuova “fase” (ovvero un blocco giocabile) del capitolo, denominata Alpha 3.20 - Fully Loaded. Questo aggiornamento ha reinventato totalmente la modalità Arena commander, debuttata nel lontano 2014, aggiungendo nuovi elementi al gioco ideato da Chris Roberts (il papà di Wing Commander, per chi non lo sapesse).

Nell’aggiornamento di Star Citizen si trovano nuove mappe per le corse spaziali, nuove modalità Player versus player (Pvp), e nuove missioni e navicelle nell’universo di gioco. Questo update offre “un gameplay più mirato e vario con contenuti adatti sia a chi ama le corse spaziali che a chi è appassionato dei combattimenti, con la possibilità di scalare le classifiche” online, ha dichiarato la Cloud imperium games. Tra le novità più attese, le nuove astronavi MISC Hull C, definita dalla casa di produzione il “gigante della professione di trasporto di merci” e una variante da corsa del caccia snub Mirai Fury recentemente aggiunto.

L’ultima fatica di Chris Roberts avrà tra le specifiche quella di poter viaggiare in modo fluido tra i mondi, a differenza di Starfield – il suo diretto concorrente – che non offre ai giocatori quest’opzione. Ma al videogioco spaziale di Bethesda si può giocare liberamente, mentre non si può dire lo stesso di Star Citizen, che ancora non ha una data di uscita ufficiale. C’è perfino chi crede che il gioco non vedrà mai la luce del sole, accusando Roberts di aver truffato tutti i donatori. Per ora, la versione Fully Loaded offre diverse attività per chiunque voglia assaggiare il gameplay del videogame della Cloud imperium, al prezzo di circa 52 dollari, ed è possibile acquistarla direttamente dal sito ufficiale.

