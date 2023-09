Nio, in arrivo il primo smartphone della casa automobilistica

Nel mercato – a detta di molti ormai saturo – degli smartphone ogni anno si gettano nella mischia nuovi produttori, e la Nio non vuole essere da meno. La maggiore azienda cinese per produzione di veicoli elettrici – anche di lusso – ha svelato il suo primo telefono cellulare, in un evento a Shanghai. L’obiettivo sarebbe quello di catturare la fedeltà dei proprietari delle loro automobili, con uno smartphone top di gamma con un apparato di connettività che strizzi l’occhio alle vetture della Nio.

Il Ceo dell’azienda, William Li, ha affermato di voler coinvolgere nell’acquisto del suo primo apparecchio telefonico almeno la metà dei suoi clienti già attivi sulle quattro ruote, sottolineando che l’app Nio per automobili ha già registrato 600mila utenti attivi, molti più di coloro che effettivamente possiedono un veicolo della casa manifatturiera cinese. Ecco qualche specifica tecnica del Nio Phone: un display OLED curvo da 6,8 pollici e un processore Snapdragon 8 Gen2. È molto sottile, misurando appena 8,9 mm di spessore, e pesa soltanto 212 grammi. Inoltre, questo smartphone prevede oltre 30 comandi semplificati per gestire la propria automobile con un clic, oltre a un pulsante che funge come chiave del proprio veicolo. Il prezzo di partenza sarà di 6,499 yuan – ovvero 835 euro – per la versione con 16 Gb di memoria.

L’azienda ha programmato l’iter di lancio del Nio Phone nell’agosto del 2022, dopo che il ministero dell’Industria e dell’Informazione tecnologica aveva, a giugno dello scorso anno, approvato il progetto dello smartphone. Ciò che rimarrà un mistero, almeno fino al giorno di uscita del telefono della Nio, è come l’azienda riuscirà ad imporsi in un mercato altamente saturo – quello della telefonia – la cui domanda è ai minimi storici.

Aggiornato il 23 settembre 2023 alle ore 11:09