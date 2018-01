Una destra forte al governo per scongiurare inciuci

Il 2018 sarà un anno importante per la politica e per il futuro del nostro Paese. Si vota il 4 marzo, cioè tra poche settimane, e c’è già chi pronostica un secondo drammatico voto in autunno. Uno scenario tragico, che potrebbe scatenare le speculazioni internazionali, a fronte di un debito pubblico ormai al 140 per cento del Pil, in continua progressione.

La tenuta sociale del Paese è a rischio: l’Italia ha il più alto numero di poveri in Europa, dodici milioni di persone non riescono a pagarsi più le cure sanitarie, i migliori giovani cercano lavoro all’estero, cittadini e aziende soffocano stretti da burocrazia e tasse. Abbiamo perso il nostro ruolo nel Mediterraneo e le nostre imprese sono diventate preda delle multinazionali europee ed asiatiche. Una guerra per la supremazia tecnologica e industriale che si combatte sul nostro territorio.

Come dimostrano tutti i sondaggi, solo il rinnovato centrodestra può raggiungere la maggioranza parlamentare e dare un governo al Paese, scongiurando il ricorso a nuove immediate elezioni o, peggio, ad un altro esecutivo tecnico che di fatto consegnerebbe il governo alla euroburocrazia. In questo contesto, la destra con Fratelli d’Italia può finalmente svolgere un ruolo importante, decisivo, protagonista. È merito di Giorgia Meloni e di una nuova giovane classe dirigente, che ha saputo riaffermare valori e progetti nel momento più difficile. Ora, occorre fare il massimo sforzo, perché l’occasione non sia sprecata.

Farefuturo si è impegnata nell’anno che si sta chiudendo proprio per ricostruire una coalizione di centrodestra, con meeting, analisi e documenti che abbiamo più volte portato alla vostra attenzione anche con Charta Minuta, la nostra rivista online. Nel prossimo mese di gennaio, abbiano in programma due importanti iniziative: venerdì 26 gennaio, a Roma, Palazzo Rospigliosi, una serata dedicata a Fratelli d’Italia alla quale parteciperà Giorgia Meloni; pochi giorni dopo, lunedì 29 gennaio, con un meeting su “L’Italia nel vuoto, il vuoto dell’Italia”, nell’Aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio, con la partecipazione dei leader di centrodestra, economisti, diplomatici, militari, esperti di geopolitica.

Farefuturo, insomma, svolgerà anche nel 2018 un ruolo propulsivo nel centrodestra, contribuendo alla realizzazione di proposte e programmi per una più incisiva azione di governo. La storia si rinnova, ma le idee restano il motore di ogni cosa. Ancora Auguri. Auguri alla nostra Italia.