Il Garante multa per 32mila euro il blog delle Stelle

Il Movimento 5 Stelle è stato multato dal Garante della privacy. Si tratta di una sanzione da 32mila euro ed è rivolta all’associazione Rousseau. La società che gestisce i dati per il sito dei grillini. La multa che è stata notificata dalla Guardia di finanza lo scorso martedì a Davide Casaleggio. La sanzione amministrativa parte da un’istruttoria dello scorso agosto.

Durante l’estate il blog delle Stelle aveva subito attacchi da parte di alcuni hacker e presentato denuncia alla polizia postale. Allora il Garante aveva disposto alcuni accertamenti sul trattamento dei dati di chi accede al blog. Il primo provvedimento era arrivato il 21 dicembre. E in sostanza faceva notare la mancata designazione delle società Wind Tre Spa e Itnet Srl quali responsabili del trattamento dei dati personali degli utenti dei diversi siti riferibili al Movimento 5 stelle.

Una mancanza che, secondo il Garante, “configura l’illiceità del trattamento medesimo in ragione della comunicazione dei dati a soggetti terzi, in mancanza del consenso degli interessati”. Ora spetterà ai legali di Rousseau decidere se impugnare il provvedimento e fare ricorso contro la multa. Una bella rogna per i pentastellati e per l’associazione grillina.