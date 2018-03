Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, Matteo Salvini rivendica l’incarico a premier. “Nel rispetto di tutti - scrive su Facebook - il prossimo presidente del Consiglio non potrà che essere indicato dal centrodestra. La coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”.

La partita verso il governo entra nel vivo anche se per le consultazioni bisognerà aspettare il 3 marzo. Intanto Beppe Grillo replica: “Decide Mattarella”. Ma Salvini tira dritto. “Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio degli sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati europei, rilancio dell'agricoltura e della pesca italiane, ministero per i disabili, pace fiscale fra cittadini ed Equitalia, autonomia e federalismo, espulsione dei clandestini e controllo dei confini. Noi siamo pronti, voi ci siete”, ha affermato.

Ma c’è tempo per una replica del comico: “Abbiamo portato alla Camera una brezza diversa, è entrato in Aula il sentimento. Noi non siamo contro il sistema è il sistema che è finito da solo”. Ai giornalisti che gli chiedono se dialogherà con Salvini, Grillo risponde: “Non mi occupo di post politica, se ne occuperanno questi ragazzi straordinari”. E su Roberto Fico presidente della Camera dice: “Una gioia straordinaria. Con lui facevamo i primi meetup per proteggere l’acqua pubblica e la salute dei campani, ci vogliamo bene”.