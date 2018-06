L’eclisse del 1992

L’Anno del Signore 1992. Inizio per molti dell’inferno in terra. L’Unione Sovietica si era appena disintegrata; l’ondata giustizialista (una conseguenza?) stava sgretolando i grandi Partiti-Chiesa della Prima Repubblica italiana e, dulcis in fundo, qualcuno in Europa (Mitterand-Kohl) era in procinto di barattare la riunificazione della Germania con la vergine di ferro dell’Euro.

Per dare il via libera alla ricostituzione del Reich si legavano le mani al gigante teutonico imprigionandolo nella camicia di Nesso della rinuncia al marco attraverso la costituzione di una moneta comune europea. Una volta adottato l’Euro, l’entrata dell’Italia nel sarcofago monetario prevedeva una svalutazione reale del 50 per cento della lira, tagliando di pari importo il reddito delle nostre famiglie e il loro potere d’acquisto attraverso il raddoppio letterale dei prezzi dei beni di consumo e della quotazione di mercato degli immobili. Dall’altro lato, questa terribile misura occulta doveva permettere alla Germania, in vista della ricostruzione ex novo ed estremamente onerosa della disastrata economia dell’Est, di falcidiare la più pericolosa delle sue rivali nel manifatturiero europeo penalizzandola con l’apertura indiscriminata ai mercati cinesi, con particolare riferimento al tessile e all’agroalimentare.

Ma a Berlino tutto ciò non poteva bastare: a Est dell’Europa si erano improvvisamente aperti i territori sconfinati della ricostruzione dell’ex Unione Sovietica, che avrebbe fatto di una nuova Russia risanata un temibile concorrente globale. Condizionata dal binomio franco-tedesco l’Europa del 1992 non seppe fare ciò che l’avrebbe resa molto più potente degli Stati Uniti: ovvero cooptare in campo occidentale la nascente Russia, mettendo a sua disposizione il nostro imponente apparato tecnologico per lo sfruttamento delle sue materie prime, cosa che nel tempo ci avrebbe resi tutti autonomi a livello energetico e agroalimentare. Al contrario, gli europei del 1992 non mossero un dito per impedire all’America di Bush di subornare Eltsin con il peggiore strumento del neo liberismo selvaggio, che in pochi anni rese centinaia di milioni di russi molto più poveri di quanto avessero fatto settanta e passa anni di comunismo. Consiglierei ai miei detrattori, che certo non mancheranno, di attingere alla copiosa bibliografia scientifica in merito. Ma, proprio in quel fatidico 1992 c’era chi, pur stando dalla parte dei vincitori, aveva capito tutto.

Oltre a Paolo Savona braccio destro di Carlo Azeglio Ciampi nella trattativa su Maastricht e oggi giustamente pentito, c’era anche il francese Philippe Séguin che, a proposito della moneta unica, ebbe a dire (cfr. Le Figaro, ed. 2 giugno 2018): “Quando il costo della denuncia unilaterale del Trattato sull’Euro sarà divenuto esorbitante, la trappola si chiuderà su se stessa, sicché domani nessuna maggioranza parlamentare, quali che siano le circostanze, potrà ragionevolmente tornare indietro su quanto è stato fatto in precedenza. Si deve temere, in definitiva, che i sentimenti nazionali, a forza di essere repressi, si esacerberanno fino a mutarsi in nazionalismi facendo trovare ancora una volta l’Europa in difficoltà estremamente gravi, perché non v’è nulla di più pericoloso di una Nazione troppo a lungo frustrata nella sua sovranità, attraverso la quale si esprime la sua libertà, cioè a dire il suo diritto imprescindibile a scegliere il proprio destino”.

Infatti, oggi al governo in Italia ci sono Lega e Movimento 5 Stelle che nell’anziano Savona hanno il loro paladino per la riscossa dalla schiavitù di accordi palesemente nocivi per gli interessi vitali dell’Italia, come quello del Trattato di Dublino. Che la Storia insegni.