Di Maio attacca Berlusconi: “Sta per comprare parlamentari”

Luigi Di Maio attacca frontalmente Silvio Berlusconi. “Ho detto ai miei – commenta il vicepremier M5s ai microfoni di “Circo Massimo” su Radio Capital – di fingersi interessati a Silvio Berlusconi e di registrare. L’ho detto a tutti i nostri deputati e senatori, avrete qualche scoop”. Il ministro pentastellato del Lavoro e dello Sviluppo economico dice la sua a proposito di una fantomatica “Operazione scoiattolo” che, a quanto si legge da alcune ricostruzioni di stampa, sarebbe stata lanciata dall’ex premier e leader di Forza Italia durante il brindisi di Natale alla presenza di alcuni senatori. In pratica, la “missione” consisterebbe nell’avvicinare gli scontenti e i delusi grillini per dare il via ad un governo di centrodestra quando l’esecutivo gialloverde finirà la sua corsa. Secondo queste previsioni, l’operazione dovrebbe scattare prima dell’Europee. Per Di Maio, “non è un Paese normalissimo quello in cui un capo politico come Berlusconi può dire che sta per comprare parlamentari, una cosa patetica”.

Per Di Maio, “dopo aver approvato la legge anticorruzione adesso è la volta, da gennaio, della riforma costituzionale per tagliare 345 parlamentari”. Quanto alla durata del governo il leader del Movimento cinque stelle non vede “nubi all’orizzonte. Questa è una maggioranza che può andare avanti 5 anni, può arrivare a realizzare tutto il contratto di governo”. Il vicepremier è convinto della bontà della manovra. “Penso – sostiene – che sia una vittoria degli italiani: tutte le promesse sono state mantenute”.