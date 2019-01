Forza Italia chi?

Dopo gli avvenimenti dei giorni scorsi, Forza Italia sta implodendo e quanto più volte sottolineato e ribadito penso vada rimarcato nuovamente. È evidente che Forza Italia è ormai inesistente e che ha effettivamente “perso la bussola”. Non esiste più una linea politica dettata dai vertici che risultano pressoché assenti; anzi, nelle circostanze difficili si dileguano e non rilasciano dichiarazioni. Ogni singolo parlamentare si sente legittimato ad agire in autonomia senza specifici indirizzi politici. Coloro che in realtà sarebbero preposti a “tirare le fila” sono spettri, ombre apparenti, Forza Italia è un partito fantasma!

Ciò che avviene a livello nazionale è lo specchio di quanto accade anche sui singoli territori ed il partito è allo sbando senza indicazioni, dettami e disposizioni. Ognuno cura il proprio orticello, la propria seggiola e “tira a campare” per timore di non essere rieletto. È l’unica linea politica seguita: radicarsi allo scranno. Non è quindi “traditore” colui che se ne va; chi, spiazzato da una situazione poco chiara e talvolta ambigua, preferisce proseguire continuando a lavorare in nome di una buona politica. La politica del rancore e della vendetta applicata negli ultimi anni da parte di chi governa il partito sta producendo questi risultati: completo sfacelo sotto gli occhi di tutti.

Considerazioni e riflessioni mi portano a chiedere: questa Forza Italia serve ancora? Così organizzata è utile ai cittadini? Io penso di no! Serve una forza nuova, rinnovata e con idee precise se vogliamo che l’Italia faccia quel salto di qualità che merita e che tutti auspichiamo ma che, con queste premesse, non è ancora all’orizzonte.