Di Maio: “L’obiettivo è ridurre le tasse”, ma FI non gli crede

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte condividono lo stesso obiettivo: la riduzione delle tasse. Almeno, così dicono, smentendo i disaccordi evidenziati da una serie di retroscena giornalistici. “Ci vedete in attrito? Non credo”, ribadisce il ministro degli Esteri, alla vigilia dell’assemblea generale dell’Onu.

Di Maio a New York, accanto al premier, sottolinea la piena convergenza: “Sulle tasse siamo d’accordo. Se poi c’è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro. Non si possono fare balzelli per fare cassa, auspicando una legge di Bilancio che migliori la qualità di vita degli italiani e aiuti le aziende ad assumere di più, abbassando il cuneo fiscale”.

Il leader grillino è convinto. “Credo – sostiene – che il ministro Gualtieri e tutto il governo stiano facendo un buon lavoro di progettazione per un Dpef e una legge di Bilancio che soddisfi le promesse che abbiamo fatto quando ci siamo presentati in Aula per chiedere la fiducia”.

Intanto, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto attacca premier e ministro. “Il ping pong tra Conte e Di Maio sulla tassa sulle merendine – sostiene – è desolante. Mentre il Paese affonda nella pressione fiscale, il governo discute se introdurre o meno nuovi balzelli, cerca disperatamente risorse per le politiche assistenzialiste care alla sinistra, grillini compresi, e scarta a priori la Flat tax”.

Per Sisto, “si fa strada la concezione paternalista di uno Stato che decide addirittura cosa gli italiani debbano o non debbano avere nella credenza di casa e che, con questa scusa, colpisce il loro portafogli. La salute dei più piccoli non si tutela non con gli espedienti di moralismo tassatorio, ma con la sensibilizzazione alla vita sana, fisica ed etica. Forza Italia ha una sola non ipocrita visione, ossia quella di una crescita affidata a una vera rivoluzione fiscale. Ed è con questa visione che torneremo presto al governo”.