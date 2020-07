Pierpaolo Bombardieri è il nuovo segretario generale della Uil

La Nuvola dell’Eur di Roma ha ospitato il Consiglio nazionale confederale della Uil che ha eletto Pierpaolo Bombardieri nuovo segretario generale, il nono in settant’anni di attività della terza confederazione italiana. Bombardieri, 56 anni, calabrese di Marina di Gioiosa Ionica, romano di adozione, coniugato con 2 figli è laureato in Scienze Politiche. Il nuovo leader della Uil, amante del basket, del calcio e della pesca, subentra a Carmelo Barbagallo che dal 3 luglio è il nuovo segretario generale dei pensionati. Ai lavori del consiglio Uil erano presenti sindacalisti delle altre confederazioni e il gotha governativo con il premier Giuseppe Conte e i ministri Nunzia Catalfo e Roberto Gualtieri.

Nel suo primo intervento da segretario generale, Pierpaolo Bombardieri ha tenuto a sottolineare come le linee guida della Uil saranno nel solco della continuità politica confederale. Per un sindacalista che ha fatto importanti esperienze nella Uil- Giovani, nella Uil-Ricerca, nella Uil Confederale di Roma e del Lazio e nella segreteria organizzativa nazionale, la chiave dell’impegno futuro sarà quella tesa verso il lavoro, la cultura dei giovani, i rinnovi dei contratti nazionali dei lavoratori e per i cittadini socialmente più deboli. “La riduzione delle disuguaglianze – ha detto Bombardieri – deve essere la nostra stella polare in una navigazione fatta in mare aperto e in condizioni di burrasca. La diseguaglianza sociale sarà per noi campo di battaglia”.

Inoltre ha rivendicato con orgoglio la tradizione culturale della Uil repubblicana, socialdemocratica e socialista e dunque un sindacato laico e non ideologico, che si appresta ad affrontare con i valori della sua tradizione le trasformazioni, le innovazioni e le ingiustizie che la modernità produce. Anche nei confronti del governo nessun pregiudizio ma un confronto anche aspro sui contenuti di una riforma fiscale che ad oggi penalizza i lavoratori ed imprese. L’europeista e meridionalista Pierpaolo Bombardieri è il primo importante punto di novità sullo scenario politico sociale italiano del dopo Covid. La speranza e l’auspicio sono ora legate alle “tante altre novità” che occorrono all’Italia per risollevarsi dai gravi danni economici prodotte dal Coronavirus.