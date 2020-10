Forza liberale cercasi

Cosa hanno in comune l’affaire Palamara e la gestione staracesca del Coronavirus 2020? Al netto della tendenza, per incrostazione culturale potrebbe dirsi, delle burocrazie tutte ad autoassolversi sempre e comunque, forse (ma lo confesso, si tratta di un dubbio di maniera) questi due pasticciacci, per dirla con Carlo Emilio Gadda, qualcosa ci dicono.

L’Italia, questo nostro bellissimo e disgraziato Paese, avrebbe bisogno come il pane di una forza antistatalista, liberalista, libertaria, garantista, liberista e pure impopolare quando serve (e servirebbe spesso). Liberale, in un aggettivo solo. Astenersi perditempo.