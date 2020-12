Da un terrore all’altro, peggio che mai

Francamente uno scenario peggiore sarebbe stato difficile da immaginare, del resto visto che il buongiorno si vede dal mattino non esistevano ragioni logiche perché questo esecutivo nascesse, dunque avergli dato il via non poteva che condurre il Paese alla rovina e alla disgregazione economica e sociale che vediamo. Insomma lo sfascio dell’Italia, Covid o non Covid, non è casuale ma conseguente e prima o poi i conti con i responsabili bisognerà farli, non fosse altro per spiegare alle future generazioni, chi è perché abbia voluto che l’Italia finisse per stracci e in mano alla coalizione più di sinistra e peggiore della storia. Sia chiaro: col Covid ovunque nel mondo si sono creati problemi gravi e confusioni, ritardi ed omissioni, ma tra tutto ciò che è successo, quello che più esaspera è il caos italiano e la strana immunità con la quale la Cina è uscita dal disastro che ha combinato. Perché almeno a noi nessuno toglie dalla testa che il Covid di Wuhan non sia naturale ma in qualche modo artificiale e che non sia scappato da quel laboratorio accidentalmente ma volontariamente, del resto anche qui scusate, per quale ragione il mondo tutto insieme non si è schierato contro la Cina per chiedere ragioni e spiegazioni? Perché tranne Donald Trump che infatti è stato fatto fuori, tutti sono stati zitti e hanno accettato per buone quelle due idiozie che ufficialmente sono arrivate dalla Cina e che non spiegano nulla sul come e perché di quel virus, sulla cosa si stesse facendo a Wuhan intorno al Covid, su quali esperimenti e studi si stessero portando avanti, su chi fossero i ricercatori e gli scienziati dedicati a quelle prove, sul come mai si è mentito sui tempi di fuga?

Insomma, il mondo non solo si è lasciato infettare e inguaiare drammaticamente dal virus di Wuhan, si è fatto mettere in ginocchio con danni e problemi da cifra incalcolabile, si è lasciato sconvolgere la storia da una provetta che stava a Wuhan poggiata chissà dove, ma è stato zitto, muto ha subito e subisce questo dramma come se fosse un supplizio dovuto, vi sembra normale? Vi sembra normale che il mondo non abbia preteso di inviare ispettori a Wuhan per capire? Non abbia preteso di inviare ricercatori per vedere le condizioni e le lavorazioni in quel laboratorio? Non abbia imposto alla Cina l’obbligo di spiegazione e soprattutto di partecipazione forte diretta al ristoro dei danni provocati visto che il virus è scappato da casa sua? Eppure nel mondo sappiamo bene che quando c’è il sospetto che qualche Paese stia facendo qualcosa di strano si invia di tutto, dai caschi bianchi a quelli azzurri, dalle commissioni alle delegazioni Onu, Oms, Fao, Nato, Unione europea, basterebbe pensare agli esperimenti nucleari che hanno fatto scattare controlli, sanzioni, embarghi, eppure con la Cina e il Covid di Wuhan tutti zitti, perché questo appecoronamento mentre la Cina unica e sola se la ride, cresce e macina pil senza più virus?

Insomma, le domande da fare sarebbero tante sia sul perché si è voluto mandare al governo i giallorossi sapendo bene che ci avrebbero rovinati e sia perché il mondo si sia scagliato contro Trump e invece con la Cina niente di niente anzi complimenti, alla faccia dell’obiettività. Ecco perché scriviamo peggio che mai, come se esistesse una mente una regia, perfida e satanica, pronta a impaurirci immobilizzarci dal timore, per esempio viene da chiedersi perché finito il panico della terza ondata inizia quello della mutazione? Perché non si fa altro che passare da un terrore all’altro senza tregua? Perché non si fa altro che riempirci il cervello di Covid, notizie sul Covid, paura del Covid, morti da Covid, flagello del Covid, come se si volesse apposta un regime planetario del terrore da virus, non fosse bastato quello di Robespierre e della rivoluzione. Oltretutto che i virus cambino non è né una notizia, anche quello dell’influenza muta tutti gli anni, eppure il mondo non perde mesi a parlarne sulle prime pagine e sui notiziari in modo ossessivo, insomma che piaccia o meno intorno al Covid c’è puzza di bruciato, sensazione che si nasconda qualcosa di studiato, quel piano famoso chiamato Reset che almeno per noi più che possibile è scontato, altrimenti dovremmo pensare che tutto il mondo sia impazzito. Ovviamente non è così, non è impazzito ma preso in mano dalla Cina per il controllo globale assoluto, sociale economico e commerciale, una sorta di appropriazione indebita assieme a un gruppo di potenti finanzieri industriali, attraverso un virus, un grimaldello per ottenere tutto quello che un tempo si otteneva con le guerre, e che col virus si sta ottenendo uguale, ricostruzione, sottomissione, cambiamento di vita,abitudini,stile quotidiano,affetti,emozioni, comportamenti nei consumi ,nel lavoro, insomma un nuovo futuro come quello del libretto rosso di Mao ma aggiornato e concordato sul modello 4.0.

E in Italia stiamo peggio, perché in un passaggio sconvolgente dobbiamo subire un Governo che non è quello francese, tedesco, inglese, un Governo capace, esperto competente per il bene collettivo, ma di incoscienti e ignoranti nel senso letterale, messi apposta per farci sgretolare complice il Covid. questa è la realtà che vediamo, visto il precipizio del Paese, il caos che si è creato, la rabbia, la fame da chiusura, la paura di perdere il lavoro e la bottega, esasperazione sociale, inutile fare finta. Prima o poi esploderà visto che si è impoverito e spaccato il Paese in due anziché tenerlo assieme, l’ipocrisia e la falsità giallorossa verranno al pettine. E a quel punto non basterà più nemmeno la paura da Covid a tenere ferma la gente.