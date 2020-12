Billi (Lega): i 5 Stelle abbandonano gli italiani a Londra

“Come già a maggio il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, ha abbandonato gli italiani all’estero – scrive il deputato della Lega, Simone Billi – anche oggi abbandona gli italiani negli aeroporti del Regno Unito senza istruzioni, senza informazioni e senza alcun supporto. Ringrazio il collega della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in Commissione Esteri e presidente del Comitato Schengen, per il grande supporto che sta svolgendo in queste ore assieme all’Unità di Crisi della Farnesina per gli italiani bloccati negli aeroporti del Regno Unito. Basta! – scrive ancora Billi – Non ne possiamo più noi italiani all’estero di essere considerati cittadini di serie C da spremere con tasse ingiuste e ingiustificate per poi venir abbandonati a noi stessi al momento del bisogno da questo Governo di improvvisati e incompetenti del Partito Democratico, Italia Viva e 5 Stelle! Chiediamo immediatamente a gran voce misure – conclude l’on. Simone Billi, unico eletto per la Lega Salvini Premier nella Circoscrizione Europa – per garantire a questi cittadini italiani il diritto al rimpatrio in sicurezza!”.