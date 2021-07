Vaccini, Figliuolo: “Copriremo tutte le necessità”

“Dare il massimo delle dosi a ciascuna Regione e non fare magazzino”. Queste le parole del commissario Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, intervenuto in mattinata all’hub vaccinale dell’Acea, a Roma.

“Siamo in grado di continuare con questo ritmo di 500mila dosi al giorno e andremo avanti” ha specificato Figliuolo, che ha rimarcato: “Anche se siamo al limite delle dosi riusciremo a coprire tutte le necessità”. Poi è stata la volta delle percentuali: “Siamo al 39,3 per cento di immunizzati in tutta Italia. Siamo ben organizzati, i numeri sono buoni. Noi vogliamo sempre di più ed è questo il senso delle interlocuzioni che stiamo avendo a livello tecnico con tutte le Regioni, per rifare bene le agende e intervenire laddove fosse necessario”.

Il generale Figliuolo, volgendo poi lo sguardo al Paese, ha segnalato che la situazione non è la stessa nelle varie Regioni, dove “8-9” di queste sono “all’80 per cento e quindi si deve cercare di fare di più, facendo capire agli operatori scolastici l’importanza della campagna vaccinale, non solo per se stessi ma anche per la collettività e per riaprire le scuole in sicurezza a settembre”. Nel dettaglio, ha notato: “Una buona copertura, oltre l’80 per cento degli operatori scolastici, e dei giovani 12 anni in su, considerando che dai 12 anni in giù oggi non c’è il vaccino, ci dà una buona sicurezza di tornare a scuola tutti in presenza e anche con poche o scarse limitazioni”.