Quella sinistra che vuol far fuori Fratelli d’Italia

“Il vicesegretario del Partito “Democratico” vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al Governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia. O forse i toni da regime totalitario usati dal suo vice rappresentano la linea del Pd? Aspettiamo risposte”.

Giorgia Meloni, leader di FdI, sui social ha così risposto a Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, che ha scritto su Twitter: “Meloni aveva un’occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in FdI. Ma non l’ha fatto. Il luogo scelto (il palco di Vox) e le parole usate sulla matrice perpetuano l’ambiguità che la pone fuori dall’arco democratico e repubblicano”. E ancora: “Significa semplicemente che in questo modo FdI si sta sottraendo all’unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato. Un evidente passo indietro rispetto a Fiuggi. Tutto qui”. Poi la retromarcia dello stesso Provenzano: “Chiariamo. Nessuno si sogna di dire che FdI è fuori dall’arco parlamentare o che vada sciolta… sostengano di sciogliere Forza Nuova”.

Daniela Santanchè, senatrice di FdI, ha commentato: “È Provenzano a essere fuori dall’arco costituzionale per le sue gravissime dichiarazioni. Non c’è nulla di più antidemocratico che eliminare il primo partito d’Italia. Adesso l’unica cosa che può fare è dimettersi”.