I grillini smemorati

I grillini, laddove non parlassimo di cose serie, se non esistessero andrebbero inventati. Ditemi se non sembra uscita dritta dritta da un film di Emir Kusturica la storia di Beppe Grillo indagato per lo stesso reato del padre di Matteo Renzi sulla base delle carte del caso Open. E, ancora, vi ricordate quanto surreali fossero le argomentazioni (sic!) che i “nostri” contrapponevano a chi gli faceva notare che il traffico di influenza era un reato tanto impalpabile quanto pericoloso, rimesso com’è alla discrezionalità del pubblico ministero.

Ma che ci volete fare, da che mondo è mondo gli sciocchi finiscono per cadere nelle buche che loro stessi scavano. L’unico problema è che voi (su non fate i timidi: ve lo ricordate di averli votati o no?!) li avete mandati in carrozza al governo di questo bellissimo quanto disgraziato Paese.