Jesolo, Festival Internazionale della Geopolitica europea

La città e la comunità di Jesolo è pronta a ospitare esperti, politici, diplomatici, giornalisti e analisti per confrontarsi sull’attualità della geopolitica e le nuove dinamiche economiche e sociali che stanno caratterizzando il Continente europeo. Il Comune di Jesolo lancia la seconda edizione del Festival Internazionale di Geopolitica europea, condotto da Eleonora Lorusso, che si terrà da oggi al 7 maggio al teatro Vivaldi di Jesolo Lido. In occasione dei lavori della prima giornata, saranno presenti Maurizio Molinari, autore de “Il campo di battaglia”, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e vicepresidente nazionale di RetImpresa, il professore Arduino Paniccia, analista ed esperto di geopolitica.

Il Festival è un appuntamento di approfondimento multidisciplinare annuale sui temi della Geopolitica. E in questo particolare contesto storico politico i relatori saranno chiamati a dire la loro sull’attualità delle vicende internazionali, legate all’aggressione russa, che stanno sconvolgendo il pianeta. Nel pomeriggio di oggi, 5 maggio, si succederanno due panel: nel primo si discuterà di cultura e immagine. A introdurre i lavori il messaggio di Antonio Monda, già direttore artistico della Festa del Cinema di Roma e l’intervento di Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo; poi Francesco Profumo, presidente di Uni-Italia, già ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Roberto Riccardi, Generale di Brigata e Comandante dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale; Mario Pescante, già presidente del Coni e Pasquale Terracciano, Ambasciatore e Direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. A seguire gli interventi del colonnello Elio Manos, Comandante dell’8° Reggimento Bersaglieri; del Capitano di Vascello e Comandante della nave Amerigo Vespucci, Massimiliano Siragusa, testimonial del Made in Italy e del Tenente-Colonnello Stefano Vit, Comandante delle Frecce Tricolori.

A seguire, nella seconda parte del pomeriggio, si alterneranno Francesca Mariotti, Direttore generale di Confindustria; Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambasciatore e già ministro degli Affari esteri, la giornalista Marta Ottaviani, autrice di “Brigate Russe” per discutere di come l’Italia sia tornata al centro del Mediterraneo e di come il Mediterraneo sia tornato al centro del Mondo. Chiuderà la giornata, il dialogo tra l’Ammiraglio e Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino e lo storico, editorialista e accademico Ernesto Galli della Loggia.

Un appuntamento importantissimo, per comprendere le dinamiche politiche ed economiche che caratterizzano la Comunità internazionale, approfondire il ruolo dell’Italia nello scenario europeo e analizzare le opportunità che provengono da una concreta e continua collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo. L’evento internazionale è organizzato dalla Città di Jesolo e Mazzanti Libri, con il sostegno della Regione del Veneto, in collaborazione con il Circolo di Studi Diplomatici, il Centro Studi di Geopolitica e Strategia marittima (Cesmar), l’Ufficio Italiano del Consiglio d’Europa, Confindustria Venezia, la Rivista Sconfinare e con il contributo di Banca Prealpi San Biagio.