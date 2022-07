Silvio Berlusconi promette un milione di alberi. I grillini rispondono che il Pnrr già ne prevede sei milioni. Negli anni Cinquanta veniva celebrata la Festa dell’albero con piantumazioni. Forse è ancora in vigore una legge che impone ai sindaci di piantare un albero per ogni neonato. Resterà agl’Italiani un po’ di spazio per gli ortaggi?