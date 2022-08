Svezia e Finlandia nella Nato: ok del Senato

È passato in Senato il Ddl di ratifica del trattato sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato: sono stati 202 i voti favorevoli, 13 i contrari e 2 gli astenuti.

Il capogruppo del Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama Alessandro Alfieri ha voluto ribadire che “quello che compiamo oggi è un atto politico, non solo diplomatico e simbolico”. Ed aggiunge: “È un segnale forte, ed è importante il voto del Parlamento che sancisce da che parte sta l'Italia... L'aggressione russa ha fatto scattare in paesi che erano stati sempre neutrali la consapevolezza che la democrazia vive meglio sotto una guida atlantista e occidentale”.