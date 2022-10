Davide Giacalone, vicepresidente della Fondazione Luigi Einaudi, ha commentato l’esito delle ultime elezioni politiche nazionali, esprimendo un suo giudizio riguardo agli infondati allarmismi di certa stampa per la sorprendente vittoria di Fratelli d’Italia, evidenziando quanto il potenziale aumento della spesa pubblica potrebbe essere l’unico pericolo del futuro Governo. Giacalone, storica penna di questa testata, per la nuova puntata di “Cura Ri-Costituente” si sofferma sulla decisiva importanza del giusto utilizzo dei fondi del Pnrr e lo stato di salute del liberalismo in Italia.