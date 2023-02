Comizio Pd nel centro anziani: è bufera

“Il sindaco Roberto Gualtieri chiarisca ai cittadini se le normali procedure per l’utilizzo delle sale comunali o delle strutture di proprietà di Roma Capitale valgono solo per le opposizioni e le associazioni non vicine alla sinistra”.

Così in una nota congiunta Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capigruppo della Lega rispettivamente in Campidoglio e nel Municipio XII, che hanno aggiunto: “Il pugno duro usato dal Campidoglio solo qualche mese fa, per il convegno dedicato alla Giornata della Famiglia, non è in linea con quanto accaduto in Municipio XII dove, all’interno del Centro anziani Bel Respiro, di proprietà del Campidoglio, si è svolto un incontro organizzato per il candidato del Pd Massimo Valeriani, alla presenza dell’assessore municipale Bomarsi. La Lega chiede le dimissioni di Bomarsi, perché è molto grave che, ricoprendo il ruolo istituzionale di assessore al sociale e ai rapporti con l’associazionismo, abbia presenziato all’evento”.

“Quanto accaduto – hanno insistito– ha scritto una delle peggiori pagine della storia del Pd romano, che ignora le regole e dimostra una grave mancanza di rispetto e di decoro Istituzionale”. Picone, peraltro, ha depositato un’interrogazione urgente al presidente del Municipio su quanto accaduto.

“I regolamenti parlano chiaro, e per questo siamo pronti anche a fare una segnalazione alla Corte dei conti per peculato. La sinistra, che a tutti i livelli di governo cittadino si erge a paladina dei beni comuni, li tratta invece come propri: un comportamento a dir poco imbarazzante”.