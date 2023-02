Ginevra ha compiuto sei anni lo scorso settembre, ma è talmente sveglia (evidentemente ha preso soprattutto dalla mamma) che c’è qualcuno che le dà già del “lei” quando la incontra: insomma, una geniale donna in miniatura. E per di più ha già in mente un obiettivo per il suo futuro: seguire le orme materne e diventare presidente del Consiglio dei ministri.

In questo senso, la giovane Ginevra si sta già guardando intorno. L’altro mese, ad esempio, rientrando a casa il papà l’ha sentita ridere a crepapelle nella sua cameretta. Il genitore ha poi accertato che la bambina era venuta a conoscenza dell’ennesima geniale idea del Partito Democratico di svolgere le primarie per l’elezione del segretario proprio nel corso della campagna elettorale per le Regionali di Lazio e Lombardia. E comunque la nostra Ginevra può stare tranquilla: dopo la mamma sarà lei il capo del Governo. Almeno fin quando dallo schieramento avverso continueranno le esibizioni da avanspettacolo.