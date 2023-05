A Venezia la III edizione del Festival Internazionale della Geopolitica europea

Siamo in un continente che ha un’incredibile importanza strategica nello scenario internazionale, solo che spesso ce lo dimentichiamo e riuscire a far comprendere l’essenzialità delle dinamiche internazionali per l’Italia, il Mediterraneo e l’Europa diviene sempre più una necessità sociale: si tratta di ribadire il diritto alla conoscenza e alla corretta comprensione dei fenomeni transnazionali. Per rilanciare il ruolo della geopolitica e dell’Europa nel nostro Paese, la terza edizione del Festival della Geopolitica europea diviene un’occasione di approfondimento e divulgazione riguardante le politiche geostrategiche, il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel governo del mondo. L’obiettivo è mettere a confronto e avvicinare mondi e realtà differenti, rendendo una tematica complessa alla portata di tutti.

Dopo l’appuntamento di Jesolo, quest’anno il Festival si svolge a Venezia all’interno del calendario di eventi della “Festa dell’Europa”, promossa da “Europe Direct” del Comune, in collaborazione con il Consiglio d’Europa, sede di Venezia, il Parlamento europeo e la Commissione europea, con filo conduttore, “L’Europa delle libertà e dei diritti”.

La terza edizione del Festival della Geopolitica europea è una novità che proporrà, dall’11 al 13 maggio, all’interno del Museo del Novecento - M9, un serie di incontri con personalità del mondo politico, della diplomazia, della difesa e dell’informazione. L’evento è organizzato da Comune e Città metropolitana di Venezia e dalla Rivista di Affari Internazionali “Atlantis”, con il sostegno della Regione del Veneto, in collaborazione con il Circolo di Studi Diplomatici, l’Ufficio Italiano del Consiglio d’Europa, Confindustria Veneto Est, Europe Direct, la Rivista Sconfinare e Vela Spa. Dopo il successo delle prime due edizioni a Jesolo, il Festival Internazionale della Geopolitica Europea attracca (letteralmente) a Venezia che si propone così quale centro internazionale di riflessione sulle dinamiche geopolitiche. A tal proposito, questa edizione ospiterà anche uno specifico panel di approfondimento sul ruolo di Venezia come Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Oltre alla sostenibilità ambientale, in questa edizione si parlerà di competitività, cooperazione e autonomia tra aree regionali europee, marittimità, Mediterraneo e Medio Oriente, Stato di diritto e legittimità internazionale, formazione, informazione e cittadinanza europea, ambiente, industria e transizione energetica, sicurezza mondiale ed europea, rapporti tra Commissione europea e Italia. L’attualità e i fenomeni globali sotto la lente attenta e scrupolosa degli analisti, degli attori internazionali e degli esperti globali. Il Festival è un appuntamento di approfondimento sulle scelte attuali geostrategiche dal punto di vista della realtà nazionale italiana ed europea. L’evento vuole avvicinare mondi e settori anche apparentemente differenti.

Aggiornato il 11 maggio 2023 alle ore 09:40