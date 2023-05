Rai: Chiocci proposto per il Tg1, Preziosi per il Tg2

Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. Sarebbero queste le nomine alle testate che l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio dovrebbe sottoporre domani al parere del Consiglio d’amministrazione della tivù di Stato. Per i generi Jacopo Volpi a Raisport, Marcello Ciannamea all’Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all’Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini all’Approfondimento, Adriano De Maio a Cinema e serie tivù. Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala. Infine, Monica Maggioni indicata per la direzione per l’Offerta informativa, Stefano Coletta per la Distribuzione. All’ordine del giorno del Cda di domani anche il rinnovo del Cda delle partecipate: a Rai Cinema conferma di Paolo Del Brocco ad amministratore delegato e Nicola Claudio presidente, a Rai Com arriva Sergio Santo come ad e Claudia Mazzola come presidente. Per le nomine ai direttori di testata il parere del Cda diventa vincolante solo se si raggiungono i due terzi dei voti, servono cioè cinque voti contrari su sette per bocciarle. Per quanto riguarda le nomine dei direttori di genere, l’ad deve sottoporle al parere del consiglio che non è però mai vincolante.

Direttore dell’agenzia stampa Adnkronos dal 2018, Gian Marco Chiocci è stato un giornalista investigativo per diversi quotidiani nazionali, tra cui il Giornale e Il Tempo. Sono note alcune sue storiche inchieste: “Affittopoli” sulle case di enti affittate a prezzi di favore a politici, sindacalisti, ministri, che costrinse Massimo D’Alema, coinvolto nello scandalo immobiliare, a lasciare l’appartamento dell’ente previdenziale. Altrettanto celebre il lavoro del 2010 sull’immobile di An a Montecarlo che coinvolse Gianfranco Fini. Il giornalista – all’epoca direttore del Tempo – venne, inoltre, accusato per favoreggiamento, e poi prosciolto perché “il fatto non sussiste”, nel caso giudiziario di Mafia Capitale. Antonio Preziosi, dal 2018 direttore di Rai Parlamento, giornalista professionista dal 1995, è stato assunto alla Rai di Palermo. Passato a Roma alla redazione politico-parlamentare del Giornale Radio, è stato direttore di Radio Rai e di Radio 1 dal 2009 al 2014, per poi diventare nel 2015 corrispondente dal Belgio. Preziosi dovrebbe lasciare il posto a Giuseppe Carboni, direttore del Tg1 dal 2018 al 2021.

Aggiornato il 24 maggio 2023 alle ore 16:22