Aree a rischio alluvioni a Roma: quali sono i quartieri

Roma nei giorni scorsi ha fatto il conto con il maltempo e con tutto ciò che ne consegue: strade allagate, disagi, grossi rami caduti, gli interventi dei soccorsi. In un centro estivo, in zona Settebagni, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione perché 80 soggetti (tra di loro anche bambini) sono rimasti bloccati a causa dell’acqua alta. Non solo: anche gli edifici istituzionali risultano allagati, come testimoniato da Federico Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, mostrando le immagini degli uffici al pian terreno del Dipartimento Lavori pubblici.

Allo stesso tempo, è emersa un’analisi di Legambiente Lazio sui rischi idrogeologici connessi alla pericolosità nei territori a causa di frane e alluvioni. Un report basato su dati Ispra. In sostanza, ammontano a 96.586 i romani che vivono in zone ad elevata pericolosità da alluvioni e 2.431 quelli per frane. La pericolosità da alluvioni, in sostanza, riguarda il 9,1 per cento del territorio (117 ettari) dove ci sono circa 11.388 edifici, 9.650 imprese e 177 beni culturali. A rischio frana, invece, è una popolazione di 586 abitanti con annessi 55 edifici, 78 imprese, 6 beni culturali.

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, commenta: “C’è bisogno di predisporre gli strumenti che mettano in sicurezza quanti vivono e lavorano nei territori a rischio. Ci rivolgiamo quindi alla Regione, che deve intervenire con la messa in sicurezza idraulica del reticolo fluviale e al Comune, perché intraprenda un’azione di azzeramento delle prospettive edificatorie, con varianti al Prg (Piano regolatore generale) a riduzione di consumo di suolo e perché si realizzino progetti di de-impermeabilizzazione dei suoli e delocalizzazione delle strutture a maggior rischio”.

Per la cronaca, i quartieri a più elevato rischio alluvioni individuati nell’analisi sono, a sud-ovest, Ostia, Acilia, Casal Palocco, Infernetto, Eur Torrino, Tor di Valle; a est, Tiburtina e Prenestina; a nord Settebagni, Labaro, Salaria e Tiberina; nella parte centrale, Villaggio Olimpico, Corso Francia, Via Guido Reni. Quelli ad alta pericolosità per frane sono Trastevere, Baldo degli Ubaldi, Monte Mario, Villa Glori, Viale Tiziano e Labaro.

