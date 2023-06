Per la quarta volta a “La Cura Ri-Costituente”, il professor Carlo Cottarelli interviene spiegando le ragioni che lo hanno portato a rinunciare al seggio parlamentare da senatore eletto nel Partito democratico ed in esclusiva a parlare del suo imminente futuro, nonché di quello prossimo, che non esclude incarichi politici di rilievo.

Aggiornato il 19 giugno 2023 alle ore 16:07