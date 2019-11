Martedì 3 dicembre si terrà un’iniziativa benefica promossa dall’Associazione per lo sviluppo sociale #IoCosì - presieduta da Sara Manfuso - a sostegno dell’inclusione delle persone affette da Sindrome di Down.

“Ho pensato di comune accordo con il vicepresidente, Vito Monti, di fornire il nostro contributo a chi da anni opera meritevolmente nel settore selezionando così la Cooperativa sociale Parco del Mulino che presenzierà all’evento nella persona di Daniele Tornar, fondatore della cooperativa”.

Un riconoscimento verrà conferito al conduttore Mediaset Francesco Vecchi per la scrittura di una fiaba per bambini: “La vera storia del lupo cattivo” edita da Leone Editore e il cui ricavato andrà a sostegno del progetto selezionato. La serata evento, che si terrà presso il Teatro Arciliuto a partire dalle 19,30 (piazza di Montevecchio 5, Roma) vedrà l’esibizione di Simone Baldelli e della band “Padri di figlie femmine” in “Tutta un’altra musica!”, spettacolo che mette in contatto il mondo della musica latina con l’italianità.

L’ex vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Forza Italia in carica ha lanciato lo scorso 4 ottobre il singolo “Tu sai perché”.