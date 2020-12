Covid, piano vaccini: il via a gennaio

A gennaio partirà la vaccinazione di massa: questo è quanto scaturito al termine della conferenza Stato-Regioni. In tal modo, è stato dato l’ok al piano presentato da Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza. Proprio Arcuri invierà a ogni Regione un libretto di istruzioni per il vaccino con all’interno le indicazioni sulla somministrazione.

Le prime dosi di vaccino anti Covid (1.833.975) saranno distribuite da Pfizer. Secondo quanto riferito, sarà avviata “la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il Governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani”. Se l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, darà “disco verde” nella riunione del 21 dicembre al farmaco della Pfizer, in Italia i primi vaccinati ci saranno già dopo Natale.

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha detto: “Quella del vaccino Covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro. Ho proposto, insieme ai ministri di altri sette Paesi europei, tra cui Francia e Germania, che le vaccinazioni partano lo stesso giorno già nel mese di dicembre. Ci vuole ancora cautela e prudenza nei prossimi mesi, finché non avremo raggiunta una copertura vaccinale sufficiente, ma la strada è giusta e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel”.