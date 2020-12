Il trappolone Cashback

Sa qualche giorno è andata in onda la fregatura del Cashback, un sogno americano. Tu pensi di risparmiare ma in realtà paghi di più l’Iva, sei tracciato, fai delle file interminabili per recuperare un massimale minimo semestrale. Il tutto senza considerare il danno continuo per i commercianti che si trovano a dover perdere un mare di tempo per registrazioni e discussioni.

Se si pensa alla salute si tratta di un vero toccasana con le file inenarrabili per dare una mano al propagarsi del Covid-19.

Lo slogan: “Con Immuni, segnali; col Cashback lo prendi...”.

Che meraviglia! In un attimo hai risolto tutti i problemi: paghi di più, sei tracciato ed hai ottime possibilità di prendere il coronavirus. Veramente dei provvedimenti geniali, a tutela del cittadino. Fra le altre cose segnalo che i nostri governanti hanno dichiarato che non sanno neanche se possono rimborsare il 50 per cento di quanto dichiarato. La certezza delle loro promesse è unica. Dubito ergo sum.