Giovani 2030, Nicastri (Aidr): nasce la casa dei nativi digitali

“Giovani 2030 è un progetto ambizioso e lungimirante che getta le basi per una partecipazione attiva e un coinvolgimento diretto delle generazioni native digitali, da parte delle istituzioni”. Così Mauro Nicastri, presidente di Aidr (Associazione italian digital revolution): “La nostra associazione, da anni impegnata nel processo di sensibilizzazione della cultura digitale in Italia, oggi accoglie con molto entusiasmo la nascita della piattaforma promossa dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, rivolta alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 35 anni”. Il portale Giovani 2030, presentato in diretta streaming giovedì 17 dicembre dal ministro per le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora costituirà, per Nicastri, “un punto di riferimento importante per le nuove generazioni, offrendo tutta una serie di informazioni su: volontariato, formazione, educazione, cultura e sport”.

Sarà inoltre “una bussola digitale per avvicinare i ragazzi ad un ventaglio di servizi innovativi offerti dallo Stato, in primis la Carta giovani nazionale – ha continuato Nicastri – il valore aggiunto del progetto, sta sicuramente nella creazione di un modello partecipativo. La casa digitale Giovani 2030, è stata concepita per rendere i nostri ragazzi i protagonisti diretti del loro futuro, attraverso la condivisione di idee e progetti. Ci auguriamo – ha terminato il presidente di Aidr – che questa piattaforma della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, sia foriera di proposte volte a rendere il mondo che verrà, un posto migliore per tutti, così come nello spirito dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’Onu per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito”.