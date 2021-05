Nella nuova puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri inizia un percorso che proseguirà nelle successive puntate, volto a discutere gli aspetti necessari per cambiare il sistema scolastico italiano all’interno del panorama che si prospetta da questo momento fino alla redazione della legge di bilancio.

In questa nuova puntata vengono inoltre affrontati la questione del curriculum dello studente e i vari strumenti messi in campo per realizzare tale riforma, la cui direzione deve essere sempre quella di scongiurare la minaccia delle disuguaglianze educative tra Nord e Sud, contrastando quindi le condizioni che hanno permesso al fenomeno di acuirsi in epoca Covid.

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.