“L’Opinione delle Libertà”, testata storica rifondata da Arturo Diaconale nel 1994 e da sempre espressione dei valori liberali, in collaborazione con l’avvocato Maria Pia Capozza, ideatrice del sito www.mariaperroma.it, lancia la prima puntata del nuovo format “Maria per Roma”. Un focus non solo sui problemi di Roma ma anche uno spazio di approfondimento e dialogo con realtà e professionisti giornalmente impegnati per contribuire alla rinascita della Capitale. Sanità, lavoro, famiglia, giovani, degrado, problemi urbanistici e incuria del verde, sono alcuni dei temi al centro degli incontri, in onda ogni lunedì alle ore 16,45.

La prima puntata è dedicata al Terzo Settore. Ospite in studio il notaio Gianluca Abbate, consigliere nazionale del Notariato con delega al Sociale e Terzo Settore che ci spiega quali sono le novità della riforma. Il punto qualificante è quello di essere riusciti ad ottenere una normativa specifica per il no profit: con il Codice del Terzo Settore, entrato in vigore nel 2017, è stato finalmente introdotta una disciplina unitaria per le 330mila associazioni esistenti sul territorio nazionale.