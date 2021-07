Nella terza puntata di “Maria per Roma” si continua a parlare di sanità. Dopo il caso dell’Ospedale San Giacomo, il focus si sposta sul Carlo Forlanini, chiuso nel 2015. Il professor Massimo Martelli, ex primario di chirurgia toracica, racconta a “L’Opinione delle Libertà” l’iter che ha portato alla chiusura dello storico nosocomio e la spesa necessaria per una eventuale riapertura. Una denuncia all’attenzione della Regione Lazio, ancora oggi incapace di mettere disposizione della collettività una struttura sanitaria da 238mila metri quadri che, potenzialmente, avrebbe fatto la differenza in questo lungo periodo di pandemia.