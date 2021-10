Dall’Enterprise alla realtà il passo è breve. La paura fa “novanta” ma non per William Shatner, il Capitano Kirk di “Start Trek”: volerà nello spazio grazie a Jeff Bezos. L’attore – classe 1931 – insieme ad altri tre passeggeri (Chris Boshuizen; Glen de Vries, Audrey Powers) parteciperà al lancio (rimandato ieri per vento e previsto oggi per le 15,30/16), dalla base di lancio nell’ovest del Texas. Blue Origin, la compagnia di viaggi spaziali di Bezos, difatti, ha invitato il novantenne Shatner per una gita che potrebbe renderlo come la persona più anziana a essere mai andata nello spazio.

“Siamo solo all’inizio, ma come è miracoloso questo inizio. Come è straordinario far parte di questo inizio – ha commentato Shatner in un video pubblicato da Blue Origin – sembra che ci sia una grande curiosità per questo personaggio immaginario, il Capitano Kirk, che va nello spazio. Quindi andiamo avanti e godiamoci il viaggio”.

Per Blue Origin si tratta del secondo volo con passeggeri ed è la stessa capsula e razzo che Jeff Bezos ha utilizzato per il lancio di tre mesi fa. Secondo quanto appreso, la durata del viaggio sarà di dieci minuti, con la capsula che raggiungerà una altitudine massima di quasi 66 miglia (106 chilometri) prima di tornare nel deserto.

Il lancio di luglio

Il 20 luglio ci fu il primo lancio con equipaggio del razzo New Shepard di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e patron dell’azienda spaziale Blue Origin. A bordo quattro persone, tra queste Wally Funk (82 anni) e Oliver Daemen, 18 anni, rispettivamente la più anziana e il più giovane turista spaziale. Fu un volo non casuale, in quanto avvenne nel cinquantaduesimo anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna. Ariane Cornell, direttore delle vendite dei voli umani di Blue Origin, nell’occasione ha ammesso: “Abbiamo intenzione di fare altri due voli quest’anno e molti altri in futuro. Abbiamo già una lista di clienti interessati”.