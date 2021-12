False vaccinazioni, leader No vax tra i fermati

Scene registrate minuto per minuto: ad andare in onda le false vaccinazioni nell’hub della Fiera del Mediterraneo. Tre le persone fermate dalla Digos di Palermo, tra queste un’infermiera e un locale leader No vax. I reati contestati sono corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’infermiera in cambio di denaro (a quanto pare fino a 400 euro per ogni iniezione fasulla) avrebbe dato vita a una finta vaccinazione nei confronti degli altri due indagati (oltre che a due parenti di uno di questi). Per adesso, verrebbe escluso l’eventuale coinvolgimento di medici e personale che operano nell’Hub, oltre che dei funzionari responsabili.

Un’inchiesta andata avanti con video e intercettazioni telefoniche, con l’infermiera “pizzicata” dalle telecamere mentre avrebbe svuotato il vaccino su una garza, dopodiché avrebbe infilato la siringa vuota nel braccio del paziente, No vax, che però poi risultava vaccinato e pronto per ottenere il Green pass o il Super Green pass. Le certificazioni derivanti dalle false vaccinazioni sono state bloccate.