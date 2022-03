Mete estive: le isole italiane più gettonate

L’Italia è un Paese ricco di arte, storia e bellezze naturali, tanto che da sempre è una meta molto ambita sia dai turisti del Belpaese che dai viaggiatori stranieri. Ogni anno, però, ci sono delle località estive che sono più richieste: soggiornare sulle isole, ad esempio, è un trend intramontabile. In estate, infatti, complice anche l’allentamento delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19, le prenotazioni sono già tante e le isole italiane sono tra le mete più gettonate.

Sicilia, un’isola che non passa mai di moda

La Sicilia è un’isola davvero bella, che offre molte attrazioni sia per chi cerca una vacanza all’insegna della cultura, sia per chi ama il mare e la natura. Oltre a bellissime città d’arte, come Palermo, Agrigento e Catania, solo per citarne alcune, ci sono numerosi angoli che meritano una visita almeno una volta nella vita per i loro paesaggi naturali suggestivi. All’ombra dell’Etna, infatti, ci sono tantissime spiagge incantevoli e molti paesini che offrono diverse soluzioni anche per vivaci serate estive all’insegna del divertimento. Per raggiungere questa bella isola si possono prendere i traghetti da Civitavecchia alla Sicilia. Civitavecchia è un punto strategico per turisti che provengono dal nord e dal sud della Penisola e, inoltre, è un porto ben collegato anche all’aeroporto. In poco più di una decina di ore si potrà mettere piede in Sicilia ed essere pronti per visitare le località più trendy dell’estate. Ad esempio, quest’anno è molto richiesta San Vito lo Capo, una località non molto grande, situata nella punta a sud dell’isola, ma che offre tantissime attrazioni, dalla gastronomia agli eventi.

Sardegna, non solo Costa Smeralda

Golfo Aranci è una delle località sarde ritenute più belle da visitare, ma anche tra le più comode perché da qui, in poco tempo, si può visitare la tanto ambita Costa Smeralda, meta preferita dai personaggi famosi. Qui è d’obbligo una tappa a Cala Arena Bianca, Cala Petra Ruja, Isuledda e nelle spiagge vicino all’incantevole Porto Cervo. Inoltre, merita una visita anche la parte settentrionale della Sardegna dove c’è il paradisiaco arcipelago della Maddalena e la bellissima spiaggia di Stintino. Se invece si amano i posti meno frequentati e si preferisce una vacanza all’insegna della natura e del relax, meglio visitare la parte meridionale della Sardegna dove c’è Villasimius, la spiaggia di Porto Giunco, il Golfo degli Angeli o la magnifica costa del Sulcis, tutte mete da non perdere.

Da non perdere le isole campane

Ischia, Capri e Procida sono un tris di isole che meritano sicuramente una visita: almeno una volta nella vita, infatti, bisognerebbe concedersi una vacanza di fronte alle coste napoletane. Oltre a visitare queste incantevoli location, Napoli è perfetta anche per chi cerca arte, cultura e divertimento e gli scavi di Pompei e Ercolano sono a pochi chilometri. Non si può andare in Campania, poi, senza soddisfare il palato con i sapori tipici mediterranei: pizza, limoni, primi piatti e tante altre specialità possono essere gustate in tutta la regione. Le isole sono ben collegate e spostarsi verso il Cilento, zona ricca di arte e di natura incontaminata, è davvero semplice.