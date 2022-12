Irene Bucci è rappresentante romana di categoria degli autodemolitori, un lavoro difficile per una tipologia di mestiere utile ma bistrattato da istituzioni locali e nazionali. E se il sindaco di Roma ha come metodo non ricevere e nemmeno ascoltare i cittadini, immaginiamo come eviti di affrontare il problema dei siti di rottamazione. L’attività è infatti bloccata nel perimetro comunale di Roma dall’epoca dell’amministrazione Raggi, e Gualtieri non intende affrontare il problema. Funzionari e dirigenti comunali hanno ricevuto l’ordine d’operare un continuo rimpallo di competenze, per sfiancare gli operatori e rimandare il problema ai posteri. Il settore impiega duemilacinquecento maestranze, assorbe un indotto di 10mila lavoratori, ma soprattutto ricicla metalli, plastiche ed oli. Irene Bucci analizza per “Buona parola a tutti” i rapporti tra operatori e pubblica amministrazione.