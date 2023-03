Omicidio a Roma: colpo di pistola al torace, morto 54enne

Omicidio a Roma. Ancora un fatto di sangue al Quadraro. Un uomo di 54 anni – Andrea Fiore – pregiudicato, meccanico, è stato ucciso nel suo appartamento, in via dei Pisoni, nella notte.

Secondo quanto appreso, la mezzanotte era passata da venti minuti quando Fiore avrebbe richiesto aiuto. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita del 54enne nei pressi della porta di ingresso. Da una prima ricostruzione, un colpo di pistola avrebbe raggiunto l’uomo al torace.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Presente il personale della Scientifica, indaga la Squadra mobile.

ANCORA SANGUE NELLA CAPITALE

Il 13 marzo un uomo di 51 anni, Luigi Finizio, personaggio noto alle forze dell’ordine, viene freddato a colpi di pistola (verso le 19,30) in una stazione di servizio in via dei Ciceri, all’incrocio con via degli Angeli. La vittima stava facendo benzina. Il corpo è stato trovato vicino alla propria vettura, una Twingo, che è stata sequestrata. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.

L’8 marzo in via Francesco Selmi, in zona Casal de’ Pazzi, muore un 33enne romeno, Stefan Mihai Roman. La vittima, con alle spalle piccoli precedenti contro il patrimonio, sarebbe stata avvicinata in strada da due uomini che erano a bordo di una moto: uno di loro ha fatto fuoco, poi la fuga. Su questo caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e del Nucleo investigativo di via in Selci. Il 10 marzo, invece, Emanuele Costanza, 41enne noto come chef Manuel Costa, titolare di un locale – l’Osteria degli Artisti – è stato trovato senza vita all’interno di un’auto, una Mercedes, in via Germano Sommeiller, all’Esquilino. Gli agenti sono giunti sul posto dopo aver ricevuto (verso le 19,40) le indicazioni di un 43enne, originario di Napoli, che si è presentato in un ufficio di Polizia e ha raccontato di aver commesso l’omicidio.