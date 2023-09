L’Arcivescovo di Napoli, don Domenico Battaglia, è stato perentorio nel corso della messa d’addio per il 24enne Giovambattista Cutolo freddato da un 17enne nel capoluogo campano.

Un grido ha avuto il sopravvento nel corso delle celebrazioni: “Perdonaci, siamo tutti colpevoli”, lo slogan gridato anche dall’alto prelato napoletano. Eppure – lo scriviamo anche per esperienza diretta – a Napoli ci sono tante persone che non farebbero male neppure a una mosca: insomma, gente perbene.

La frase è indubbiamente d’effetto e costituisce una sorta di mea culpa, pronunciato più per una specie di chiamata in correo che alla fine nulla produce. Ci dispiace che anche un Arcivescovo di una realtà grande e complessa come il capoluogo campano si lasci andare a simili e improduttive dichiarazioni.

