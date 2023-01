Chiefs contro Eagles: ecco il Super Bowl 2023

Philadelphia Eagles contro Kansas City Chiefs: sarà questa la finalissima del Super Bowl LVII, che andrà in scena domenica 12 febbraio (la notte del 13 in Italia) all’University of Phoenix Stadium a Glendale, in Arizona. Le due franchigie non si sono mai scontrate per il titolo di “campioni del mondo” – anche se va detto, la competizione è tutta a stelle e strisce – fino ad oggi. Da una parte, Philadelphia ha partecipato a tre Super Bowl, perdendo nel 1980 contro gli Oakland Riders e nel 2004 contro i New England Patriots. Nel 2018, sempre contro la squadra di Boston, hanno vinto il loro primo anello.

Quel match di 5 anni fa corona il sogno dell’allora quarterback degli Eagles Nick Foles, la riserva del regista titolare, Carson Wentz, che si infortuna poco prima dell’inizio dei playoff. La riserva guida la cavalcata verso la finale, disputando forse le migliori due partite della sua carriera. Viene anche nominato Mvp (Most valuable player) del Super Bowl VII.

Per i Chiefs, invece, va fatto un discorso a parte. Dopo gli anni travagliati del periodo di ricostruzione, tra il 2006 e il 2012, è l’arrivo di Andy Reid come capo allenatore che segna la svolta – in positivo – della storia di Kansas City. Una crescita lenta ma regolare porta la squadra giallorossa in testa alla classifica della propria divisione sia nel 2016 che nel 2017, ma senza fare molta strada nei playoff. La svolta decisiva avviene quando, nel 2018, Patrick Mahomes si arruola tra le file dei Chiefs. L’anno dopo, nella sua prima stagione da titolare, il quarterback lancia più di 5mila yards e 50 touchdown, venendo premiato Mvp della National football league. L’anno dopo, nel 2020, porterà i suoi a vincere il Super Bowl.

Tornando ad oggi, la finalissima del 12 febbraio si prospetta essere una delle più spettacolari degli ultimi anni. Eagles e Chiefs, che non hanno mai disputato una finale da avversari, vogliono confermare di essere due squadre in crescita, forti, che possono sedersi al tavolo dei grandi senza dover dimostrare più niente. Philadelphia, nelle eliminatorie di domenica, ha annichilito i San Francisco 49ers – fino a ieri la squadra più in forma di tutti gli Stati Uniti – con un punteggio finale di 31-7. Kansas City invece, ha trionfato grazie all’intelligenza di Mahomes che, con una caviglia gonfia come un cotechino, ha subito un fallo nei minuti finali e ha regalato al suo kicker (colui che entra in campo per tirare i calci di punizione), Harrison Butker, l’occasione per portare coach Andy Reid al suo secondo Super Bowl in tre anni.