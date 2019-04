Rinasce in Italia l’alta formazione per l’era di Internet

Con l’accordo tra NaMeX e Reiss Romoli si vuole dar vita ad una importante iniziativa di formazione a servizio delle aziende che gestiscono la struttura portante di Internet nel nostro Paese.

La Scuola Superiore “G. Reiss Romoli” dell’Aquila è stata, dai primi anni Settanta e per oltre trent’anni, uno dei centri più importanti per la formazione di manager e tecnici nel settore Tlc. A conclusione di un difficile percorso aziendale, dopo essere uscita dall’orbita Telecom Italia, nel 2010 ha assunto una nuova veste sociale, ed ha riportato sul mercato la sua tradizione di formazione di eccellenza per tutte le aziende che basano il proprio business sulle competenze professionali in ambito Ict.

Oggi Reiss Romoli offre formazione e consulenza sulle architetture di rete fisse e mobili, sulla Cyber Security, sulle tecnologie e le applicazioni per il web, affiancando alla riconosciuta esperienza nel campo delle reti una forte spinta all’innovazione nelle metodologie e negli strumenti per la formazione.

NaMeX è un consorzio no profit che riunisce la quasi totalità dei più importanti Isp (aziende dei servizi internet) che operano in Italia. Si va da Netflix a Google, da Tim a Wind, da Fastweb ad Aruba, da Facebook a Vodafone. Per arrivare alle decine di Isp Italiani che sono, in ambito locale, l’infrastruttura portante delle Internet italiana.

NaMeX è un punto interconnessione tra Internet Service Provider, il più grande hub internet del Centro-Sud Italia. Per fare un’analogia con il mondo aeroportuale, è una sorta di aeroporto di Roma che ottimizza il traffico internet degli Isp così come il vero aeroporto di Roma fa con le compagnie aeree e i suoi passeggeri.

Dai contatti quotidiani con le aziende consorziate emergono continue richieste di personale specializzato: una necessità pressante per un settore in continua espansione.

L’accordo tra NaMeX e Reiss Romoli vuole essere proprio un primo passo verso la costituzione di un polo di alta specializzazione in ambito Tlc, volto alla formazione e all’aggiornamento di queste professionalità. E si concretizzerà, già nel 2019, con la proposta di sei corsi di formazione che NaMeX offrirà gratuitamente agli Isp consorziati. Ciascun corso durerà tre giorni, potrà ospitare fino a 15 persone e si focalizzerà sia su aspetti teorici che pratici, comprendendo esercitazioni di laboratorio ed un esame di certificazione finale. Il primo corso, dedicato al Routing dell’Internet Protocol, si terrà a Roma dal 14 al 16 di maggio 2019.

“Crediamo fermamente che l’Italia debba avere un polo di alta formazione per le aziende del settore Internet, pensato e gestito dalle aziende stesse, che contribuisca alla crescita di nuovi professionisti e che consenta a quelli già attivi nel settore di avere occasioni di aggiornamento sullo sviluppo tecnologico – afferma il nuovo presidente di NaMex Renato Brunetti – Siamo certi che il prezioso contributo della Scuola Superiore Reiss Romoli darà un valore aggiunto all’offerta del NaMeX, contribuendo così ad un migliore e più rapido sviluppo della rete Internet Italiana e dell’industria ad essa collegata. Il nostro progetto punta quindi a realizzare un polo di riferimento per la formazione degli Internet Service Provider, voluto dagli stessi ISP per rispondere alle proprie esigenze”.

“Partecipiamo con entusiasmo a questo progetto perché condividiamo con NaMex la convinzione che sia venuto a mancare in questi anni un polo di formazione adeguato alle esigenze dei Service Provider – dichiara Gaetano Vespasiano, presidente di Reiss Romoli – E crediamo che costruire questa prospettiva con il consorzio NaMeX, e quindi in collaborazione stretta con le aziende che ne fanno parte, possa produrre un arricchimento per tutto il settore e in primo luogo della stessa Reiss Romoli.”

La conferma che il settore necessiti di professionisti altamente formati arriva direttamente da un attore del mercato come il provider di servizi internet Linkem. “L’evoluzione che da sempre caratterizza il settore Ict – che interessa, cioè, le tecnologie di rete, la creazione dei sevizi e la loro gestione – richiede un continuo aggiornamento delle competenze – spiega il Responsabile Ingegneria Fausto Grazioli – Ciò è vero per tutti gli operatori e lo è, in particolare, per aziende giovani come Linkem, nella quale l’età media dei dipendenti è di 33 anni. Per questo accogliamo con grande interesse – e grande attesa – l’iniziativa di NaMex che, mettendo a disposizione dell’intera filiera le competenze e la grande tradizione di Reiss Romoli, potrà creare per tutti una grande opportunità di crescita”.

Elenco e date dei corsi 2019:

1 “Routing IP: aspetti base” dal 14 al 16 maggio

BGP: aspetti base: 28-30 maggio IPv6: istruzioni per l’uso: 04-06 giugno BGP: aspetti avanzati: 11-13 giugno MPLS: dalla teoria alla pratica: 25-27 giugno La sicurezza dei sistemi, dei dati e delle reti: 02-04 luglio

Per maggiori informazioni:

http://www.namex.it

http://www.namex.it/ReissRomoli