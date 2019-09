Epurazione su Twitter: migliaia di account sospesi

Twitter ha annunciato oggi di aver sospeso in modo permanente migliaia di account "fake", usati - a suo dire - per diffondere campagne informative e manipolatorie dell'opinione pubblica per conto di alcuni Stati. Gli account sono relativi principalmente agli Emirati Arabi Uniti, ma anche a Egitto, Arabia Saudita, Spagna, Ecuador e Cina. Nel dettaglio, Twitter ha bandito dalla sua piattaforma 4.248 account operati dagli Emirati e diretti a Qatar e Yemen. Gli argomenti dei tweet spaziavano dalla guerra civile nello Yemen al gruppo armato sciita degli Huthi. Altri 273 account eliminati erano utilizzati da Emirati ed Egitto per condurre una "operazione d'informazione sfaccettata con il Quatar come target primario", insieme ad altri Paesi come l'Iran, e per far circolare messaggi a sostegno del governo saudita. Altri sei account sospesi erano collegati all'apparato informativo statale dell'Arabia Saudita.

In Spagna, invece, Twitter ha rimosso 265 account fake operati dal Partito Popolare. Mentre in Ecuador sono stati eliminati poco più di mille account legati al partito socialista Alianza País. In Cina infine, dove ad agosto era stata individuata una rete di 200mila account fasulli volta a "seminare discordia sul movimento di protesta ad Hong Kong", sono stati eliminati 4.301 account. Non ci è dato sapere, naturalmente, quali siano stati i criteri presi in considerazione nella decisione di eliminare questi account. Ma così va il mondo, nell'impero globale dei social.